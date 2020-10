Scanziani elogia l’Inter: “È partita forte, ha 22 giocatori di ottimo livello. Scudetto? È lotta con la Juventus”

L’Inter è partita forte in campionato, con due vittorie su due. Gli uomini di Antonio Conte si preparano per la gara di domenica, quando all’olimpico ci sarà la Lazio di Simone Inzaghi. Della stagione dei nerazzurri e delle operazioni di mercato ha parlato Alessandro Scanziani, ex calciatore raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “L’Inter ha giocato due gare molto buone, ieri ha cambiato 5-6 giocatori ma i 20-22 sono tutti di ottimo livello. Ora occorre vedere come vengono accettati i cambi dai giocatori stessi, se cioè la prendono bene o invece come un castigo, come accadeva di pensare a me. Ma ora va detto che il calcio è diverso. Chi è la favorita? Resta la Juventus, anche se ha cambiato molto a partire dallo staff tecnico. Candreva? All’Inter giocava diverse competizione, ora è diverso ma penso che può fare un paio di stagione di alto livello”.

