Butragueno sui sorteggi di Champions League: “Girone di grandi squadre. Inter? La sua storia dice tutto”

L’Inter oggi ha conosciuto le proprie avversari nel girone di Champions League. A Nyon sono state sorteggiate il Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach in un girone B piuttosto impegnativo per gli uomini di Antonio Conte. A commentare l’urna ci ha pensato il responsabile delle relazioni istituzionali del club madrileno Emilio Butragueno, intervenuto ai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Tre rivali con stili diversi, ma sono tutte grandi squadra. Lo Shakhtar è arrivato in semifinale di Europa League giocando un calcio offensivo. Per l’Inter parla la sua storia, sono molto pericolosi perché nelle ultime stagioni sono cresciuti. Il Borussia Moenchengladbach, invece, ha una dinamica da squadra tedesca. Saranno sei partite intense, un’attrazione per tutti gli spettatori: è una competizione in cui ogni errore può essere fatale”.

