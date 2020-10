Mercato – La prossima mossa sarà Marcos Alonso? L’offerta dell’Inter è in arrivo

Dalbert ha lasciato l’Inter e ora i nerazzurri cercano un esterno sinistro: l’ultimo colpo di Marotta potrebbe essere Marcos Alonso. Come riporta il sito inglese Sky Sports la difficile situazione dello spagnolo al Chelsea potrebbe aprire una trattativa last minute.

Alonso ha avuto un battibecco con Lampard nell’ultima partita e l’arrivo di Chilwell ha ulteriormente ridotto il suo spazio: così lo spagnolo potrebbe riabbracciare Antonio Conte dopo l’esperienza del tecnico salentino a Londra. L’Inter però non vuole fare un grosso investimento ed è pronta a formulare al Chelsea un’offerta che prevede un prestito gratuito e l’obbligo di riscatto nella prossima stagione fissato a 12 milioni di euro.

Lo spagnolo vanta 152 presenze e 22 reti con la maglia dei Blues, mentre nella sua passata esperienza a Firenze in Serie A ha collezionato 58 gettoni e 4 gol. Conte stravede per l’esterno mancino, la figura ideale per il suo schema di gioco che andrebbe a completare una coppia da urlo con Hakimi sulla destra.

Il mercato però termina lunedì e sarà quindi una corsa contro il tempo per finalizzare una trattativa che risulta ancora complessa.

