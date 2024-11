Scintille Lautaro-Lukaku: “E’ successo prima di Inter-Napoli”

C’era una volta la LuLa… nell’attacco dell’Inter, prima di quello che da molti tifosi nerazzurri è stato considerato come un vero e proprio tradimento da parte del centravanti belga ai propri colori. Dopo avergli perdonato la prima fuga per andare al Chelsea nell’estate 2021, il rapporto si è definitivamente consumato con l’addio dopo la finale persa in Champions League nel 2023.

Per questa ragione, come già era avvenuto un anno fa in occasione di un Inter-Roma, la scorsa domenica – nel match di San Siro contro il Napoli – Lukaku è stato accolto da fischi sonori e da cori tutt’altro che cordiali da parte del pubblico di fede nerazzurra.

Nel BordoCam realizzato da Dazn per il big match tra Simone Inzaghi e Antonio Conte della dodicesima giornata, sono state colte alcune sfumature dell’incontro passate probabilmente inosservate. Tra queste, anche il saluto glaciale su cui erano puntati gli occhi di tutto lo stadio tra i due ex compagni Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ad inizio partita.

Questo il retroscena raccontato dalla nota emittente sul non visto tra Inter e Napoli: “Il rapporto tra Romelu e i suoi ex compagni è sempre lo stesso, freddo, distaccato. Il suo vecchio amico Lautaro non lo guarda nemmeno in faccia”.