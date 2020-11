Sconcerti: “Eriksen? Doveva mandare dei segnali e non lo ha fatto, basta accusare Conte. L’Inter ha due squadre ma…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per commentare i temi più caldi che tengono banco in casa Inter.

Ecco le sue parole: “Nelle 4 partite in casa ha recuperato per tre volte due gol e ha vinto, pareggiandone una. E’ una squadra che non ha un gioco naturale, è una squadra poco spontanea e poca personalità. Quando perde, tutto si affretta e sale anche un po’ di drammaticità nell’avversario, la forza fisica e la qualità viene fuori. E Lukaku diventa immarcabile”.

Ambizione scudetto: “L’Inter ha due squadre che possono arrivare in fondo. E’ che in questo momento conta la condizione, che non è al meglio, con una qualità non eccezionale di difesa e centrocampo. E’ una squadra piena di cose assemblate male”.

Su Eriksen: “Non è stato utilizzato per quello che è ma di occasioni ne ha avute tante. Quando è entrato nel finale con la Fiorentina, si è messo mediano e cercava di mettere ordine da fuori. Aveva volontà ma quel giocatore lì non l’ho più visto. Ora è un problema per se stesso. Non posso più dire a Conte che non sa gestire Eriksen. Lui doveva mandare dei segnali ma non li ha mandati. E’ un’anomalia non più guaribile, perché il giocatore non vuole più guarire”.

