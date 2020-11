Lukaku e il suo straordinario 2020: meglio di lui hanno fatto solo tre in tutta Europa. E non è ancora finita

In campionato è a quota 30 gol in 43 gare: e meglio di lui, nella storia dell’Inter, hanno fatto solo Ronaldo e Bobo Vieri. Nell’anno solare 2020, invece, è a quota 29 gol in tutte le competizioni: e anche in questo caso Romelu Lukaku dimostra di appartenere solo ed esclusivamente ai circoli che, nel calcio, contano eccome. Infatti, nel 2020, più di lui hanno segnato solamente Haaland (31 gol), Cristiano Ronaldo (33 gol) e Lewandowski (38 gol).

Certamente una cerchia di profili non qualunque, volti non anonimi nel calcio di livello mondiale. Del resto, è indubbio che quello di Lukaku sia il vero valore aggiunto dell’Inter di Antonio Conte: un valore aggiunto che rischia, talvolta, di sfociare anche nella dipendenza di una squadra che, spesso e volentieri, senza il proprio riferimento offensivo belga, perde i punti di riferimento. A differenza di ieri, per esempio: doppietta, assist, palo, traversa: la cronaca è tutta nei quotidiani di questa mattina.

