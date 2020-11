Pagliuca vota Cragno: “Sarebbe già pronto per difendere i pali dell’Inter”

Samir Handanovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Inter ma la dirigenza nerazzurra sul mercato è alla ricerca di un degno erede a cui affidare l’eredità della porta nerazzurra. Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari, è uno dei profili seguiti da Marotta e Ausilio.

Di lui ha parlato Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro, ai microfoni di Sportal.it: “Prima di salutare Handanovic io ci penserei sempre bene però se parliamo di un discorso in prospettiva, Cragno è davvero un ottimo giocatore. Sarebbe già pronto per difendere i pali dell’Inter, visto che ormai sono diversi anni che gioca in Serie A”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<