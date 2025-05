CorSera: “Scontro Marotta-De Laurentiis e minacce in Lega”

La tensione tra Inter e Napoli si è fatta altissima in seguito a quanto avvenuto in Lega nella giornata di ieri al momento di decidere le date dell’ultima giornata delle due formazioni impegnate nella lotta scudetto. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il presidente Ezio Simonelli si è trovato in mezzo alla contesa dei due presidenti Marotta e De Laurentiis sul calendario dell’ultimo turno di Serie A.

Una scelta, quella di far giocare Como-Inter e Napoli-Cagliari venerdì sera, che difatti è stata presa come soluzione a metà fra le diverse esigenze dei due club. Alla riunione di ieri “il presidente dell’Inter Marotta si era presentato portando con sé una lettera nella quale il club rivendicava la necessità di giocare la gara fondamentale per l’assegnazione dello scudetto nella giornata di giovedì 21. Del resto è lo stesso statuto della Lega a prevedere la possibilità di chiedere l’anticipo per le società impegnate nelle Coppe”.

Di contro, “De Laurentiis ha reso effervescente il Consiglio inviando una lettera nella quale manifestava il desiderio di giocare la domenica, o al massimo il sabato minacciando altrimenti una richiesta di risarcimento danni”. Da qui la decisione del presidente Simonelli di non accontentare nessuno e trovare una soluzione a metà, peraltro gradita a Dazn che avrebbe evitato volentieri uno slot nel bel mezzo della settimana e dunque con minore audience.