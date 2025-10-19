“Sembra all’Inter da una vita”: Akanji è un professore

L’ultimo giorno di mercato ha regalato all’Inter un innesto di grande qualità come Manuel Akanji. Il difensore arrivato dal Manchester City si è subito imposto su altissimi livelli in nerazzurro e anche l’allenatore Cristian Chivu non ci rinuncia mai. Anche ieri sera contro la Roma, lo svizzero è stato uno dei migliori in campo e i quotidiano in edicola oggi gli concedono una pioggia di elogi.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi odierni sulla prestazione del difensore svizzero:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “È il porto sicuro di ogni manovra. Accetta ogni pallone, anche il più scorbutico. E quando deve spazzare non se ne vergogna. Chiude in attacco spaventando la Roma”.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Attento alle imbucate della trequarti avversaria, ci mette il fisico quando entra Dovbyk”.

TUTTOSPORT 6,5 – “È l’ultimo arrivato però sembra che all’Inter giochi da una vita: professore”.