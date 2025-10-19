19 Ottobre 2025

“Sembra all’Inter da una vita”: Akanji è un professore

Il difensore svizzero conquista tutti

L’ultimo giorno di mercato ha regalato all’Inter un innesto di grande qualità come Manuel Akanji. Il difensore arrivato dal Manchester City si è subito imposto su altissimi livelli in nerazzurro e anche l’allenatore Cristian Chivu non ci rinuncia mai. Anche ieri sera contro la Roma, lo svizzero è stato uno dei migliori in campo e i quotidiano in edicola oggi gli concedono una pioggia di elogi.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi odierni sulla prestazione del difensore svizzero:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5“È il porto sicuro di ogni manovra. Accetta ogni pallone, anche il più scorbutico. E quando deve spazzare non se ne vergogna. Chiude in attacco spaventando la Roma”.

CORRIERE DELLO SPORT 6“Attento alle imbucate della trequarti avversaria, ci mette il fisico quando entra Dovbyk”.

TUTTOSPORT 6,5 “È l’ultimo arrivato però sembra che all’Inter giochi da una vita: professore”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.