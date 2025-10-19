19 Ottobre 2025

“Se l’Inter lo avesse avuto un anno fa”: Bonny è solo qualità

Grandi applausi per la punta francese

Uno dei protagonisti più a sorpresa di questo inizio di campionato dell’Inter è senza dubbio Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è stato capace di segnare già 3 gol e fornire 3 assist in Serie A e ha preso gli applausi di tutti quanti anche ieri sera dopo il gol decisivo per il successo dei nerazzurri contro la Roma.

Nei voti e nei giudizi che i giornali odierni danno ai calciatori scesi in campo all’Olimpico per Roma-Inter, ci sono tantissimi elogi proprio per Bonny che viene indicato come un innesto di grande valore per la squadra di Chivu e col quale, forse, la passata stagione sarebbe potuta essere differente.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola oggi in merito alla gara del 7° turno di Serie A.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7“Scelta pia. E benedetta alla prima volata, lenta quanto efficace: il pallone corre sul filo del fuorigioco e disorienta Svilar. Due di fila da titolare, due gol”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5“E chi lo ferma più. Secondo gol consecutivo in campionato, la freccia di Chivu approfitta della dormita di N’Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo. Freddezza e qualità, Bonny è partito alla grande”.

TUTTOSPORT 7 “Sotto gli occhi di “Tikus” allo stadio, ma da tifoso, sul gol fa un movimento alla Thuram. Ah, l’avesse avuto già una stagione fa, l’Inter…”.

