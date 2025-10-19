“Se l’Inter lo avesse avuto un anno fa”: Bonny è solo qualità

Uno dei protagonisti più a sorpresa di questo inizio di campionato dell’Inter è senza dubbio Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è stato capace di segnare già 3 gol e fornire 3 assist in Serie A e ha preso gli applausi di tutti quanti anche ieri sera dopo il gol decisivo per il successo dei nerazzurri contro la Roma.

Nei voti e nei giudizi che i giornali odierni danno ai calciatori scesi in campo all’Olimpico per Roma-Inter, ci sono tantissimi elogi proprio per Bonny che viene indicato come un innesto di grande valore per la squadra di Chivu e col quale, forse, la passata stagione sarebbe potuta essere differente.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi in edicola oggi in merito alla gara del 7° turno di Serie A.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Scelta pia. E benedetta alla prima volata, lenta quanto efficace: il pallone corre sul filo del fuorigioco e disorienta Svilar. Due di fila da titolare, due gol”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “E chi lo ferma più. Secondo gol consecutivo in campionato, la freccia di Chivu approfitta della dormita di N’Dicka per beffare la Roma e purgare il miglior portiere della Serie A sul suo palo. Freddezza e qualità, Bonny è partito alla grande”.

TUTTOSPORT 7 – “Sotto gli occhi di “Tikus” allo stadio, ma da tifoso, sul gol fa un movimento alla Thuram. Ah, l’avesse avuto già una stagione fa, l’Inter…”.