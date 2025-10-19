Dalla Spagna: c’è l’offerta per soffiare all’Inter questo big

La crescita dei giocatori dell’Inter negli ultimi anni è stata notevole e soprattutto molto riconosciuta anche all’estero. In questo senso sono stati certamente molto utili i percorsi molto lunghi che i nerazzurri hanno fatto nel 2023 e nel 2025 in Champions League, raggiungendo due finali molto ambiziose e che danno blasone.

Per questo motivo capita spesso che alcuni dei giocatori migliori dell’Inter possano finire nel mirino delle grandi squadre d’Europa, desiderose di soffiare uno dei talenti nerazzurri che hanno fatto molto bene negli ultimi anni. L’ultimo club che è venuto a bussare alla porta nerazzurra è il Manchester United che è pronto anche all’offerta.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, lo United vuole fare un tentativo per Federico Dimarco che piace molto al tecnico Ruben Amorim. Questa voce era emersa anche in Italia nei giorni scorsi e infatti l’Inter vuole provare a rinnovare il contratto che attualmente ha la scadenza fissata per giugno 2027.