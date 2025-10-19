MOVIOLA Roma-Inter: fuorigioco Bonny e manca un rosso

L’Inter esce dallo stadio Olimpico di Roma con i tre punti grazie a una rete di Ange-Yoan Bonny subito in avvio di partita. Ci sono state un po’ di polemiche in rete tra i tifosi giallorossi che hanno mostrato delle immagini in cui fanno vedere come il francese sia più avanti di Ndicka al momento del lancio di Barella. In realtà è Celik però che, dalla fascia, tiene in gioco la punta nerazzurra.

Nel corso della moviola di Roma-Inter, anche i quotidiani confermano la bontà di questa lettura dell’arbitro e della sala VAR, evidenziando quindi come il gol di Bonny sia regolare. C’è poi un altro dettaglio della gara che va analizzato e ci fa particolarmente luce La Gazzetta dello Sport che scrive in questo modo:

“Al 2′ del secondo tempo, Ndicka (già ammonito) è da secondo cartellino giallo su Lautaro”. Il giornale svela infatti come il difensore giallorosso avesse fatto un fallo ai danni del capitano dell’Inter e che poteva essere passibile di seconda ammonizione. Un dettaglio che avrebbe potuto anche agevolare il compito di Chivu e della sua squadra.