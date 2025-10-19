Chivu: “Ecco cosa penso delle nostre concorrenti”

Dopo la vittoria sulla Roma, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match da tre punti all’Olimpico. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze.

CRESCITA – “Avevo chiesto di capire i momenti e oggi lo hanno fatto bene. Le transizioni le abbiamo fatte così così, nel secondo tempo siamo calati ma me lo aspettavo perché molti erano reduci dalla nazionale. Si sono rimboccati le maniche e hanno fatto di tutto per portare a casa il risultato. Tornano dalla nazionale, non vedono le famiglie e se le meritano perché hanno lavorato sodo per lasciare alle spalle le delusioni”.

GIOVANI – “Su Bonny e Pio il giudizio dovete darlo voi. Sono contento per Ange, per Lautaro che non stava bene perché aveva un raffreddore e si è messo a disposizione del gruppo. Quando Pio è entrato ho visto un attaccante che aveva voglia di dare tutto per la squadra. Merito di questi ragazzi che lasciano il loro ego da parte”.

AKANJI – “A me non piace parlare di un singolo giocatore. Noi tutti sappiamo quello che lui rappresenta nel calcio, quello che ha fatto in passato. Ma sono tutti importanti”.

UNITA’ DEL GRUPPO – “Siamo una squadra, un gruppo, lavoriamo quotidianamente e cerchiamo di fare il nostro meglio. Oggi abbiamo capito che questa era una partita importante. Una di quelle che in una stagione indirizzano il cammino di una squadra”.

CONCORRENTI – “Io penso alla mia squadra senza guardare da altre parti. Non do titoli di giornale. Noi sappiamo quanto è faticoso mantenere strisce positive. Non guardiamo quello che fanno gli altri”.