Sommer: “Ecco qual è il cambiamento tra Chivu e Inzaghi”

L’Inter vince 0-1 contro la Roma, un successo di misura che però rende felice Yann Sommer. Il portiere svizzero è intervenuto in conferenza stampa per fornire una sua opinione su questa vittoria ottenuta all’Olimpico. Di seguito le risposte del numero 1 nerazzurro alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenze:

VITTORIA – “Vittoria che vale più di 3 punti? No, ne vale tre. Nel secondo tempo abbiamo lottato insieme. 3 punti importanti fuori casa”.

JOSEP MARTINEZ – “Rivalità? Questo è il calcio. Ho fatto un errore, ho avuto tante situazioni così. Come squadra abbiamo avuto un inizio difficile, è normale. C’era bisogno di un po’ di tempo”.

CHIVU E INZAGHI – “Rispetto al gioco di Inzaghi con Chivu proviamo a cercare meglio l’attaccante. Chivu non vuole che giochiamo troppo dietro ma che verticalizziamo negli spazi e vuole vedere questa energia, questa squadra, anche nelle situazioni difficili com’è stato nel secondo tempo. Siamo stati bravi a difendere, bene e compatti, insieme. Abbiamo fatto molto bene insieme”.

DIFESA – “Akanji è un giocatore con tante qualità, molto tranquillo con la palla e molto intelligente. Lui sa sempre quella che è la miglior decisione. Anche fuori dal campo è un giocatore molto importante per la squadra. Anche io come svizzero sono molto contento”.