18 Ottobre 2025

Chivu: “Ripresa di sofferenza. Lautaro? Ecco cosa aveva”

Le parole del tecnico dell'Inter

Non si ferma più l’Inter che vince anche sul campo della Roma. I nerazzurri di Cristian Chivu sono riusciti ad imporsi 0-1 grazie al gol di Bonny subito a inizio primo tempo. Di questo e molto altro ha parlato l’allenatore rumeno ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni nel postpartita dopo il successo all’Olimpico.

PARTITA “Oggi è tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito nella realtà di questo campionato. Si sono lasciati alle spalle le delusioni dello scorso anno e vogliono dimostrare di essere forti e di competere in ogni competizione”.

GRUPPO “Sono fiero di come stanno lavorando e di come si preparano mentalmente per mettersi in gioco e saper anche soffrire in certe partite. Hanno l’umiltà giusta e sono fiero di loro, abbiamo anche delle difficoltà perché avevamo tanti giocatori in nazionale e hanno giocato molto. Qua a Roma non è mai semplice, la squadra è allenata bene e con tutto questo tifo non sarà mai semplice all’Olimpico per nessuno”.

PRESSING “Stiamo cercando di farlo, poi ci sono partite dove non riesci. Venivamo da un solo allenamento fatto tutto di squadra. Pressare una squadra come la Roma che a volte ha doppia o tripla ampiezza non è facile perché lasci buchi al centro. Nel primo tempo lo abbiamo fatto bene ma nel secondo la loro bravura ci ha creato problemi, siamo stati bravi a soffrire e a fare quello che la partita chiedeva cioè difendere e ripartire”.

In seguito il tecnico dell’Inter ha risposto anche alle domande dei colleghi di DAZN. Queste le sue parole:

TRE PUNTI “Vittoria sporca? È la forza di questo gruppo che è calato in quelle che sono le richieste di un campionato ad alti livelli. Poi non è mai semplice dopo la delusione dell’anno scorso, ma questi ragazzi meritano i nostri complimenti. Oggi non era semplice perché dopo la sosta è sempre un’incognita, solo ieri abbiamo fatto un allenamento al completo. Hanno provato a ripartire da dove eravamo rimasti, direi che abbiamo fatto un buon primo tempo, con pressioni fatte bene e qualche ripartenza. Nel secondo tempo siamo calanti fisicamente anche per bravura dell’avversario, siamo stati anche fortunati e bisogna dirlo. Mi prendo questi tre punti perché qua a Roma non sarà facile per nessuno, è una squadra forte”.

LAUTARO “Sostituzione? Ieri ha fatto un solo allenamento, aveva un raffreddore forte. Ma si è messo a disposizione del gruppo da capitano vero, cercando di fare il massimo ed essere la sua miglior versione. Lui è calato in questa realtà con umiltà, sacrificio e lavoro, i frutti si vedono perché mi risulta che ha iniziato a segnare e trascinare questo gruppo”.

UNIONE “Abbraccio con la squadra a fine partita? Mi sono capitati nella strada mentre andavano a festeggiare. C’è la consapevolezza che abbiamo ottenuto un risultato importante perché questa era una partita importante, queste partite indirizzano quello che è il cammino di una squadra. Torniamo a casa più contenti di quanto eravamo prima. Domani sera NFL? Non la manco, ma potrei scegliere perché ho iPad e TV, ma guardo anche Milan-Fiorentina. Poi dipende anche da quello che dicono mia moglie e i miei figli”.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.