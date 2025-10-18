Chivu: “Ripresa di sofferenza. Lautaro? Ecco cosa aveva”

Non si ferma più l’Inter che vince anche sul campo della Roma. I nerazzurri di Cristian Chivu sono riusciti ad imporsi 0-1 grazie al gol di Bonny subito a inizio primo tempo. Di questo e molto altro ha parlato l’allenatore rumeno ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni nel postpartita dopo il successo all’Olimpico.

PARTITA – “Oggi è tutto merito di questi ragazzi che si sono calati subito nella realtà di questo campionato. Si sono lasciati alle spalle le delusioni dello scorso anno e vogliono dimostrare di essere forti e di competere in ogni competizione”.

GRUPPO – “Sono fiero di come stanno lavorando e di come si preparano mentalmente per mettersi in gioco e saper anche soffrire in certe partite. Hanno l’umiltà giusta e sono fiero di loro, abbiamo anche delle difficoltà perché avevamo tanti giocatori in nazionale e hanno giocato molto. Qua a Roma non è mai semplice, la squadra è allenata bene e con tutto questo tifo non sarà mai semplice all’Olimpico per nessuno”.

PRESSING – “Stiamo cercando di farlo, poi ci sono partite dove non riesci. Venivamo da un solo allenamento fatto tutto di squadra. Pressare una squadra come la Roma che a volte ha doppia o tripla ampiezza non è facile perché lasci buchi al centro. Nel primo tempo lo abbiamo fatto bene ma nel secondo la loro bravura ci ha creato problemi, siamo stati bravi a soffrire e a fare quello che la partita chiedeva cioè difendere e ripartire”.

In seguito il tecnico dell’Inter ha risposto anche alle domande dei colleghi di DAZN. Queste le sue parole:

TRE PUNTI – “Vittoria sporca? È la forza di questo gruppo che è calato in quelle che sono le richieste di un campionato ad alti livelli. Poi non è mai semplice dopo la delusione dell’anno scorso, ma questi ragazzi meritano i nostri complimenti. Oggi non era semplice perché dopo la sosta è sempre un’incognita, solo ieri abbiamo fatto un allenamento al completo. Hanno provato a ripartire da dove eravamo rimasti, direi che abbiamo fatto un buon primo tempo, con pressioni fatte bene e qualche ripartenza. Nel secondo tempo siamo calanti fisicamente anche per bravura dell’avversario, siamo stati anche fortunati e bisogna dirlo. Mi prendo questi tre punti perché qua a Roma non sarà facile per nessuno, è una squadra forte”.

LAUTARO – “Sostituzione? Ieri ha fatto un solo allenamento, aveva un raffreddore forte. Ma si è messo a disposizione del gruppo da capitano vero, cercando di fare il massimo ed essere la sua miglior versione. Lui è calato in questa realtà con umiltà, sacrificio e lavoro, i frutti si vedono perché mi risulta che ha iniziato a segnare e trascinare questo gruppo”.

UNIONE – “Abbraccio con la squadra a fine partita? Mi sono capitati nella strada mentre andavano a festeggiare. C’è la consapevolezza che abbiamo ottenuto un risultato importante perché questa era una partita importante, queste partite indirizzano quello che è il cammino di una squadra. Torniamo a casa più contenti di quanto eravamo prima. Domani sera NFL? Non la manco, ma potrei scegliere perché ho iPad e TV, ma guardo anche Milan-Fiorentina. Poi dipende anche da quello che dicono mia moglie e i miei figli”.