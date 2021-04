Social – Dolce rientro per Sensi: la sorpresa di Giulia per l’anniversario

Stefano Sensi è stato il grande protagonista della trasferta di ieri dell’Italia di Roberto Mancini sul campo della Lituania. Il centrocampista azzurro è entrato ad inizio ripresa e ci ha messo due minuti per sbloccare il risultato, in una gara importante ma allo stesso tempo difficile per gli azzurri, che non riuscivano a scardinare la difesa dei padroni di casa. Ora l’Inter e tutti i tifosi sperano di averlo finalmente recuperato e di rivedere il Sensi di inizio scorsa stagione.

Il gol dunque ma non solo: è un momento speciale. Al rientro dalla trasferta con la Nazionale Sensi ha ricevuto una sorpresa da parte della fidanzata Giulia Amodio – prossimi al matrimonio – per il loro quinto anniversario di fidanzamento. Una porta riempita con post-it con alcune frasi, tra cui: “Buon 5° anno insieme”. Il calciatore ha immortalato e ringraziato la compagna sul suo account Instagram.

