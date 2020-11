TS – Sensi pronto a rientrare in gruppo: possibile convocazione in Inter-Torino

E’ giunta nuovamente l’ora di riabbracciare Stefano Sensi tra i disponibili a disposizione di Antonio Conte. Tra oggi e domani, come riferito da Tuttosport, il centrocampista dell’Inter verrà nuovamente aggregato al resto dei compagni. Fino a ieri ha infatti svolto l’allenamento personalizzato cucito su misura per lui dai medici nerazzurri nel corso delle ultime settimane. Stavolta si punta a riconquistare al meglio della condizione per l’ex Sassuolo, in modo da poter mettere fine ad un periodo nero fatto di continui stop.

Non c’è comunque fretta di rimandarlo subito in campo, dal momento che la priorità nel suo programma di recupero è quella di tornare al meglio della forma e prevenire altri possibili problemi di natura muscolare. In ogni caso potrebbe correre per una convocazione in vista del match tra Inter e Torino di domenica 22 novembre. Il suo impiego verrà successivamente dosato di partita in partita, per evitare forzature che possano nuovamente farlo incappare in un rischio ricaduta.

