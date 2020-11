GdS – Rinnovo Lautaro, l’Inter ha garantito un ingaggio da top. Via la clausola, parti sempre più vicine

Ci si aspettava una reazione d’orgoglio da parte di Lautaro Martinez nei match giocati prima della sosta senza Romelu Lukaku, in seguito ad un periodo non troppo fortunato in cui l’argentino era pure apparso parecchio nervoso. E le reti del Toro contro Real Madrid e Atalanta, nonostante i risultati finali non siano stati poi soddisfacenti, hanno comunque dato una scossa importante. Anche in Nazionale l’ex Racing ha continuato a viaggiare con la stessa media degli ultimi incontri, trovando contro il Perù la sua undicesima rete in albiceleste da quando in panchina è arrivato Lionel Scaloni.

Sul tema rinnovo, invece, ecco gli ultimissimi aggiornamenti riportati questa mattina da La Gazzetta dello Sport. L’Inter, infatti, avrebbe già garantito a Lautaro un notevole aumento con un ingaggio da vero top. Ancora vi sono diversi nodi da sciogliere, dal momento che gli agenti non hanno ancora avuto la possibilità di rientrare in Italia a causa dei problemi di mobilità internazionale dettati dal Covid. L’idea di base, condivisa da entrambe le parti, è anche quella di togliere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro e stabilire ovviamente una durata a lunga scadenza.

