Senza Sergio Ramos c’è un dato che preoccupa Zidane. Da Varane a Casemiro, le ultime in casa Real

Dopo la sfida imminente di campionato contro il Torino, per l’Inter ci sarà il ritorno in Champions League. Mercoledì a San Siro arriverà il Real Madrid e Antonio Conte cercherà a tutti i costi i tre punti per risalire la classifica in vista della qualificazione alle fase eliminatorie. Chi molto probabilmente non sarà della partita è Sergio Ramos, che ha rimediato in nazionale una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Zidane ha annunciato che salterà la gara di domani contro il Villareal e probabilmente non partirà per Milano. Il capitano dei Blancos è una sorta di talismano per il tecnico francese, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nelle ultime 8 gare che Sergio Ramos ha saltato in Champions League, infatti, il Real Madrid ne ha perse addirittura 7. Un’assenza pesante quindi, considerando che proprio all’andata aveva realizzato il gol del 2 a 0.

Anche Varane rimane in dubbio per la sfida contro i nerazzurri. La contusione alla spalla rimediata contro la Svezia non preoccupa però più di tanto e Zidane spera di impiegarlo dal primo minuto. Al suo fianco è casting tra Nacho Fernandez ed Eder Militao. Sono tornati in gruppo anche Casemiro ed Hazard, quest’ultimo rientrato ieri.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<