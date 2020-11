Dalla Serbia – I compagni contro capitan Kolarov: “Ci ha tradito”

La mancata qualificazione ad un europeo fa sempre male, specie se era un obbiettivo alla portata. Ne sa qualcosa la Serbia, eliminata ai rigori dalla tenace Scozia. Secondo quanto riportato da Sportski žurnal, quotidiano serbo, il clima nello spogliatoio dopo l’eliminazione non sarebbe dei più sereni.

Pare infatti, secondo un retroscena, che la decisione di Aleksandar Kolarov, peraltro infortunato, di non entrare per battere il rigore nella lotteria decisiva, non sia stato mandato giù dai compagni, specie da Dusan Tadic, attaccante dell’Ajax. Tadic infatti avrebbe telefonato al proprio capitano, accusandolo di aver tradito lui e tutti i suoi compagni.

