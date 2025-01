Sergio Ramos sarà avversario dell’Inter: pronta la FIRMA con il nuovo club

Giocando tantissime partite in una stagione e spesso contro le migliori formazioni d’Europa, l’Inter ogni anno si trova ad affrontare i giocatori più forti del mondo che competono proprio con i nerazzurri per vincere le competizioni più importanti e prestigiose che ci siano.

Secondo le ultime voci di mercato l’Inter potrebbe sfidare ancora una volta un grande campione che negli ultimi anni è un po’ passato inosservato per via dell’età che avanza e per il livello di squadre a lui accostate che si sta abbassando. Si tratta di Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid e leggenda del calcio spagnolo.

Secondo ESPN, il difensore che ha alzato al cielo tantissime coppe con i Blancos è vicino a firmare un nuovo contratto con il Monterrey. Curiosamente il club spagnolo è nello stesso girone dell’Inter al prossimo Mondiale per Club e questo significa che se dovesse davvero giocare lì andrà poi ad affrontare i nerazzurri nel prossimo mese di giugno e non sarà un avversario come gli altri.