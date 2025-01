“Mese della verità”, l’Inter punta sulla Serie A: le tappe per la vetta

In casa Inter si ragiona sul calendario che adesso, staccato il pass direttamente per gli ottavi di finale di Champions League, è sicuramente meno impegnativo di quanto sarebbe potuto essere dovendo disputare anche le due partite in più per i playoff che invece toccheranno a Milan, Atalanta e Juventus.

Come analizza questa mattina il Corriere dello Sport, la vittoria di mercoledì sera contro il Monaco ha portato un po’ di rilassatezza nella mente di Simone Inzaghi e dei suoi giocatori perché adesso a febbraio non dovranno pensare alla Champions League ma potranno “soltanto” concentrarsi sulla Serie A e sulla lotta Scudetto al Napoli che non ha altri impegni in calendario.

I nerazzurri a febbraio iniziano subito domenica 2 (ovvero già dopodomani) con il derby contro il Milan, proseguiranno poi con Fiorentina, Juventus e Genoa, In questo scenario è possibile che venga recuperata anche la partita di andata con i viola e ci sarà anche la partita di Coppa Italia contro la Lazio.

Sarà quindi un mese decisivo per la lotta Scudetto con il Napoli nel quale si dovrà cercare di perdere meno punti possibili e restare appaiati alla formazione azzurra di Antonio Conte contro la quale andrà poi in scena lo scontro diretto ad inizio marzo.