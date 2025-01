Arnautovic può ancora partire: richiesto da una nuova squadra di A

Sono stati diversi i giocatori dell’Inter che nel corso di questo mese di gennaio sono stati accostati ad altre squadre e messi in una lista partenti dalle voci di mercato. Tra di loro figura anche il nome di Marko Arnautovic che, visto il rendimento negativo in nerazzurro, veniva dato come un possibile partente.

Su di lui si è interessato a lungo il Torino che ad inizio gennaio cercava un nuovo attaccante ma poi ha virato su altri obiettivi. Arnautovic era considerato anche un potenziale obiettivo per la Roma ma anche qui non si è concretizzato nulla e infine adesso spunta una nuova squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Arnautovic piace alla Fiorentina che lo prenderebbe come dopo Kouamé visto che l’ivoriano è vicino all’addio. Il centravanti dell’Inter accetta di buon grado la destinazione viola e chiede un contratto di un anno e mezzo. Nelle ultime ore di mercato questa operazione può chiudersi.