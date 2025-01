L’avversario UFFICIALE dell’Inter agli ottavi di Champions League

Si è svolto il sorteggio per i playoff di Champions League che non coinvolge l’Inter dopo l’ottimo cammino nella “fase campionato” che ha visto Simone Inzaghi e i suoi ragazzi piazzarsi in quarta posizione nella classifica finale con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Ai playoff ci sono tre italiane e c’era la possibilità di vedere un derby italiano che però è stato evitato. La Juventus sfiderà il PSV mentre il Milan ha trovato il Feyenoord; infine l’Atalanta se la giocherà con il Club Bruges. In programma anche un affascinante sfida da dentro o fuori tra Manchester City e Real Madrid.

Per l’Inter si è delineato ben poco del suo futuro visto che non sa ancora esattamente chi dovrà incontrare negli ottavi. Nel sorteggio di fine febbraio i nerazzurri e l’Arsenal verranno sorteggiati con le vincenti di Juventus-PSV e di Milan-Feyenoord. Sarà quindi una di queste 4 la rivale di Lautaro Martinez e compagni, fatto che però si conosceva già mercoledì sera dopo la conclusione della prima fase.