Derby per l’Inter agli ottavi di Champions: cosa può succedere

In seguito ai sorteggi dei playoff che si sono tenuti questa mattina a Nyon, per l’Inter sono aumentate notevolmente le possibilità di andare incontro ad un derby tutto italiano per gli ottavi di finale di Champions League.

Milan e Juventus, entrambe dalla parte del tabellone dei nerazzurri, hanno rispettivamente pescato il Feyenoord i rossoneri e il Psv Eindhoven i bianconeri. Ciò significa che, in caso di passaggio di vittoria dei playoff delle due italiane, l’Inter sicuramente si ritroverà una delle due rivali agli ottavi.

Questo perché le vincitrici dei due playoff verranno accoppiate con Inter e Arsenal, nel sorteggio degli ottavi che avrà luogo il prossimo 21 febbraio. Prima, però, la squadra di Simone Inzaghi avrà modo di riposare e concentrare soprattutto nel mese di febbraio tutte le proprie energie sul duello con il Napoli in campionato.