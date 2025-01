Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: data e orario

Domani – sabato 1 febbraio – sarà già il giorno della vigilia del ritorno in campo dell’Inter. In queste settimane in cui il calendario degli impegni nerazzurri è esageratamente fitto, non c’è spazio per il riposo e domenica Lautaro Martinez e compagni giocheranno un match importantissimo come il derby contro il Milan.

Mercoledì sera l’Inter si è assicurata un posto dritto negli ottavi di Champions League vincendo 3-0 contro il Monaco, un successo che può essere di buon auspicio per il derby di domenica alle ore 18 a San Siro contro il Milan di Sergio Conceicao.

Come di consueto prima delle partite importanti, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi interverrà alla vigilia del match per presentare l’appuntamento, valido per la 23^ giornata di Serie A. Domani alle ore 12:30 Inzaghi interverrà in conferenza stampa al BPER Training Centre di Appiano Gentile per rispondere alle domande dei giornalisti.