Serie A, 26^ giornata: l’Inter vince e conserva il +6 sul Milan. Risultati e classifica aggiornata

Vittoria di misura, sì, ma necessaria come l’ossigeno: perché ieri il Milan ha vinto, perché l’altroieri ha vinto la Juventus e perché perdere punti (stasera) avrebbe significato perderne contro una squadra (l’Atalanta) a tutti gli effetti d’alta classifica. A decidere la contesa, nella gara di San Siro, è stato il protagonista che non ti aspetti: Milan Skriniar, difensore chiamato questa sera a portare a casa la pratica per l’Inter, e a salvare il +6 sul Milan. Ecco allora i risultati della 26esima giornata e la classifica.

26^ GIORNATA: Spezia-Benevento 1-1, Udinese-Sassuolo 2-0, Juventus-Lazio 3-1, Roma-Genoa 1-0, Crotone-Torino 4-2, Fiorentina-Parma 3-3, Verona-Milan 0-2, Sampdoria-Cagliari 2-2, Napoli-Bologna 3-1, Inter-Atalanta 1-0

CLASSIFICA: Inter 62, Milan 56, Juventus 52*, Roma 50, Atalanta 49, Napoli 47*, Lazio 43*, Verona 38, Sassuolo 36*, Sampdoria 32, Udinese 32, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 26, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20**, Parma 16, Crotone 15

* = una partita in meno, ** = due partite in meno

