Inter-Atalanta, Skriniar fa 3 in campionato: Conte e il record condiviso con il Lipsia

L’Inter di Antonio Conte è una macchina da gol. Non soltanto la LuLa, il tecnico nerazzurro può contare sulle reti di tutti i suoi uomini. Anche dei difensori.

Come riportato da Opta, con il gol di Skriniar in Inter-Atalanta, la squadra nerazzurra è assieme al Lipsia l’unica squadre che conta ben tre difensori con almeno tre gol in questa stagione nei Top-5 camponati europei: Skriniar, D’Ambrosio (3) e Hakimi (6).

