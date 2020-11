Termina in modo amaro il pomeriggio di un’Inter fermata sull’1-1 dall’Atalanta in quel di Bergamo: la formazione di Antonio Conte è passata in vantaggio con Lautaro Martinez, salvo poi essere raggiunta da un gol di Aleksey Miranchuk. Guarda gli highlights del match:

