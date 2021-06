Serie A, i club chiedono il taglio di due mensilità. L’Inter salderà gli stipendi entro il 30 giugno

Le società cercano un modo per sconfiggere la crisi

In campo si giocano gli Europei, con tanti giocatori della Serie A protagonisti. Fuori dal campo, invece, le società sono al lavoro per cercare di combattere la crisi economica che ha colpito tutto il mondo del calcio a causa della pandemia. Come riportato da Tuttosport infatti la Serie A ha ufficialmente chiesto ai calciatori di rinunciare a due mensilità della stagione 2020/21: è questo l'esito dell'incontro di ieri tra Figc, Lega Serie A e Assocalciatori. I club chiedono aiuto ai propri tesserati per uscire da questa situazione, mentre l'Inter salderà le mensilità di aprile e maggio entro il 30 giugno.