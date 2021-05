Serie A, l’Inter si allena con la Sampdoria. Bagarre Champions: la classifica

I nerazzurri sono stati premiati come campioni d'Italia

L'Inter si allena a San Siro nel pomeriggio milanese, con il 5-1 rifilato alla Sampdoria che si è trasformato nella giusta passerella - dopo quella vera, all'ingresso in campo - per omaggiare la squadra campione d'Italia: nel frattempo, dal secondo posto in giù, impazza la lotta per la Champions League, con il Napoli capace di vincere per 1-4 a La Spezia rilanciandosi momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa della sfida di stasera della Lazio e del match clou Juventus-Milan di domani. Ecco, intanto, i risultati della 35^ giornata sino a questo momento e la classifica del campionato.