Opta – Lautaro bomber ambidestro: il particolare dato condiviso con Muriel e Lukaku

L'argentino ha segnato, su rigore, il gol del 5-1 di oggi contro la Sampdoria

Fatto il grosso del lavoro ci si può concentrare sui record residuali, e spingersi di volta in volta un po' più in là: è il caso, per esempio, del particolare record fatto segnare oggi, contro la Sampdoria, da parte di Lautaro Martinez. Come spiega Opta Paolo, infatti, il calciatore argentino è uno dei tre calciatori in questo campionato di Serie A ad aver segnato almeno sei gol con il piede destro e almeno sei gol con il piede sinistro.