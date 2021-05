LIVE – Segui Inter-Sampdoria in diretta su Passione Inter

Segui in tempo reale la cronaca del match della 35esima giornata di Serie A di San Siro

Per la prima volta da campione d'Italia, l'Inter questo pomeriggio scenderà in campo dalle 18.00 a San Siro contro la Sampdoria. La formazione di Claudio Ranieri è stata l'ultima a vincere in campionato contro i nerazzurri: da allora la squadra di Antonio Conte è infatti imbattuta in Serie A.