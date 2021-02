Serie A, Sky Sport trova l’alleato: Eleven Sport. Superata l’offerta di Dazn e Tim per i diritti tv

Sono giorni importanti per il futuro della Serie A. Sul banco dei club infatti ci sono i diritti tv da assegnare per il triennio 2021-2024. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, nulla è ancora deciso ed è corsa a due tra le due grandi emittenti: Sky e Dazn, con la piattaforma streaming che era in vantaggio con un’offerta superiore. Adesso però la situazione sembra essere cambiata.

Come riportato dal Sole 24 Ore all’offerta di 750 milioni di Sky si sarebbe affiancata quella di Eleven Sport di 110 milioni di euro per realizzare il canale della Lega Serie A, un’ipotesi nata negli ultimi mesi. Gli 850 milioni complessivi andrebbero così a superare gli 840 messi sul piatto da Dazn e Tim. I club non hanno ancora deciso ma questi nuovi sviluppi potrebbero portare ad una decisione nel breve. Domani – infatti – è in programma un’altra assemblea.

