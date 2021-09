Shakhtar-Inter, de Vrij: “Voglia di rivincita: felice che Inzaghi sia qui”

Le parole del difensore nerazzurro

Alessio Murgida

Vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, seconda partita della fase a gironi di Champions League. Sia i nerazzurri che gli ucraini corrono per ottenere i primi punti nel girone, e l'avversario di turno è la buona squadra allenata dal tecnico italiano De Zerbi. In vista della sfida di domani, al fianco di Simone Inzaghi, c'era Stefan de Vrij che ha parlato in conferenza stampa ma prima si è concesso ai microfoni di Sky Sport:

"Già decisiva? Non credo, ma sicuramente è una partita importantissima. Visto che abbiamo perso la prima, per noi sarà importante fare punti. Conosciamo benissimo l’allenatore, De Zerbi ha sempre fatto giocare bene il Sassuolo. Per questo mi aspetto un avversario simile al Sassuolo. L'anno scorso abbiamo affrontato lo Shakhtar e si sono chiusi, forse perché l'anno prima con noi avevano perso 5-0 in Europa League. Ma ora sarà diverso. Voglia di rivincita? Sì, ma vogliamo vincere indipendentemente da quello che è successo in passato. Noi vogliamo sempre vincere".

Queste, invece, le sue parole in conferenza stampa:

É cambiato qualcosa dalla richieste di Conte a quelle di Inzaghi?

"Tanti concetti sono rimasti uguali, anche il modulo lo conoscevamo già molto bene. Questo non vale solo per la difesa ma per tutta la squadra, anche a livello offensivo: creiamo tante occasioni da gol, ma forse dobbiamo trovare un po' più di equilibrio. Forse sono queste le cose che un po' sono cambiate".

Come hai trovato Simone Inzaghi a distanza di tre anni dall'ultima volta che siete stati insieme?

"Mi sono trovato molto bene alla Lazio e sono contento che il mister sia qui. Mi sto trovando bene con lui e con il suo staff, cercheremo di migliorare e di crescere insieme".