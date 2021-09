Dalla vigilia di Shakhtar-Inter fino a Onana: le notizie più importanti di oggi

Le news più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Si avvicina la seconda giornata dei gironi di Champions League: i nerazzurri di Inzaghi scenderanno in campo domani sera alle 18.45 contro lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi. Nel consueto articolo riassuntivo vi aggiorneremo con tutte le ultime in casa Inter prima del match di Champions League, ma non solo: c'è anche una novità importante sul fronte Onana.

LA CONFERENZA STAMPA PRE-SHAKHTAR - Simone Inzaghi, al fianco di Stefan de Vrij, ha presentato la partita contro lo Shakhtar in conferenza stampa: "Contro lo Shakhtar è già decisiva? Decisiva no, ma sarà senz'altro una partita importante perché entrambe vogliamo muovere la classifica. Per noi sarà una gara impegnativa contro un avversario di valore. De Zerbi? "Lo stimo molto, è un allenatore preparato che riesce a trasmettere le sue idee alle sue squadre. Lo Shakhtar per alcuni aspetti è molto simile al Sassuolo. Dovremo stare molto attenti e fare una partita intensa, loro hanno ottime individualità e giocano molto bene a calcio. "Correa e Vidal? Si sono allenati in gruppo e ci sono buone sensazioni, domani avremo un altro allenamento. Ho dei dubbi per la formazione, ma me li porterò fino a domani". Per leggere tutte le parole del mister nerazzurro clicca qui.

ONANA PUÓ ARRIVARE A GENNAIO? - Come riportato da Corriere dello Sport, l'Inter sta correndo ai ripari viste le recenti prestazioni di Handanovic. Già da tempo i nerazzurri infatti seguono André Onana, portiere camerunense dell'Ajax, in rotta con i lancieri olandesi proprio per il mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Con il portiere, l'Inter avrebbe già un accordo, nonostante l'agguerrita concorrenza, ma la situazione interna con Handanovic potrebbe costringere Marotta ad accelerare i tempi. Sfruttando l'attrito tra giocatore e Ajax infatti, l'Inter potrebbe portarlo in Italia già a gennaio, usufruendo anche dello slot libero per i calciatori extracomunitari. Da non trascurare la sua sicura presenza in Coppa d'Africa con il Camerun ma, dopo la lunga squalifica potrebbe, più che un problema, essere d'aiuto, facendo ritrovare a Onana la condizione fisica perduta.

IL RITORNO DI CORREA E VIDAL - La notizia più bella di oggi è sicuramente il ritorno a pieno regime, o quasi, di Joaquin Correa e Arturo Vidal. I due nerazzurri hanno svolto interamente la seduta d'allenamento con il resto del gruppo. Nel pomeriggio, inoltre, mister Inzaghi ha diramato la lista convocati e i loro nomi erano presenti: è molto probabile comunque che i due partiranno dalla panchina.