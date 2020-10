Shakhtar-Inter, il bulgaro Kabakov arbitrerà l’incontro. Nessun precedente con le 2 squadre

Giornata di meritato riposo per l’Inter dopo le bella vittoria di ieri per 0-2 contro il Genoa. Da domani, però, si riprende il lavoro dal momento che martedì pomeriggio i nerazzurri saranno attesi subito dal secondo incontro di Champions League a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. La Uefa, a tal proposito, ha appena diramato le designazioni arbitrali in occasione delle sfide europee. La gara dei nerazzurri, in programma martedì alle 18.55, verrà diretta dal fischietto bulgaro Georgi Kabakov.

La squadra arbitrale che scenderà in campo sarà interamente bulgara, completata dagli assistenti Martin Margaritov e Diyan Valkov, più il quarto uomo Volen Chinkov. Al Var, invece, i due tedeschi Felix Zwayer (Var) e Marco Achmüller (AVar). Per quanto riguarda il 34enne Kabakov, non si riscontrano precedenti di alcun tipo sia con Inter che con Shakhtar Donetsk. Il giovane direttore di gara, fino a questo momento, ha infatti collezionato solamente 3 presenze in Champions League e 6 in Europa League.

