Verso Shakhtar-Inter, le probabili formazioni: Young ed Hakimi titolari?

Si avvicina la seconda sfida stagionale dell’Inter in Champions League. Dopo il 2-2 interno contro il Borussia Moenchengladbach, si va in trasferta in Ucraina per affrontare lo Shakhtar Donetsk, reduce dalla vittoria contro il Real Madrid. Ecco le probabili formazioni delle due compagini, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Per quanto riguarda i padroni di casa, Castro dovrebbe confermare gli uomini che sono riusciti nell’impresa di Madrid: spazio, dunque, a Dentinho, Tete, Marlos e Solomon nel reparto offensivo. I nerazzurri di Conte, invece, dovrebbero contare sulla presenza dal 1′ di Achraf Hakimi ed Ashley Young, così come su quella di Alessandro Bastoni. Confermata la LuLa in attacco.

Ecco dunque, le probabili scelte per le due formazioni:

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetê, Marlos, Solomon; Dentinho. All. Castro.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<