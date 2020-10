Pizzul esalta l’Inter: “Ha grandi qualità, farà bene in Serie A e in Champions”

Ai microfoni di Sky Sport, Bruno Pizzul ha parlato di Inter, a meno di 24 ore dal match in programma contro lo Shakthar Donetsk.

“Ci sono state alcune difficoltà iniziali, ma credo che Conte sappia di avere tra le mani una squadra dall’alto potenziale. Il sistema non è ancora completamente rodato, ma non appena il tecnico troverà la giusta quadra sono convinto che l’Inter sarà tra le favorite per Serie A e Champions League”.

“I nerazzurri ad oggi sono dipendenti da Lukaku: il belga la butta dentro in ogni occasione, ma non dimentichiamoci di Barella. Sta facendo molto bene e il centrocampo dell’Inter non è ancora al completo. In Europa ovviamente le difficoltà aumenteranno, ma se la può giocare con tutti”.

