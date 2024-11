Si svuota l’infermeria dell’Inter: torna subito tra i convocati

Dopo aver riaccolto ufficialmente tra i convocati in occasione dell’ultimo match di campionato contro il Venezia sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi si appresta ad accogliere nuovamente un altro calciatore dall’infermeria nerazzurra.

Assente ieri sera a San Siro in panchina per la vittoria dell’Inter, Kristjan Asllani è ormai vicino al rientro definitivo. Il centrocampista albanese, alle prese ormai da qualche settimana da un fastidio al ginocchio rimediato dopo una forte contusione in allenamento, è tornato finalmente in gruppo.

Come rivelato da Calciomercato.com, l’ex Empoli dovrebbe rientrare subito tra i convocati per il match di Champions League di mercoledì sera al Meazza contro l’Arsenal. Un’ottima notizie per Inzaghi che negli ultimi incontri si è ritrovato numericamente in difficoltà per quanto riguarda le pedine a sua disposizione in mezzo al campo.

L’unico calciatore ancora indisponibile, il cui rientro è atteso solamente dopo la prossima sosta delle nazionali, rimane Carlos Augusto.