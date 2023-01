Skriniar: l’espulsione sa di addio. Ma i tifosi dell’Inter cantano per lui

Inter-Empoli ha rappresentato una serata totalmente negativa per il popolo nerazzurro. Non c'è solo la sconfitta, che, a questo punto, costringe la squadra di Inzaghi ad abbandonare quasi definitivamente i sogni Scudetto. La gara di San Siro, infatti, sarà ricordata per sempre per l'espulsione di Skriniar, dopo soli 40'.