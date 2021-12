Skriniar: “Con lo Shakhtar il salvataggio più bello. E che sfide in allenamento”

Il difensore nerazzurro in avvicinamento a Inter-Torino

Tempo di vigilia di Inter-Torino e tempo, per noi, di andare a spulciare il Matchday Programme diffuso dalla Media House del club nerazzurro per leggere l'intervista al giocatore di turno. Stavolta tocca a Milan Skriniar, che viene per l'appunto intervistato dal magazine ufficiale dell'Inter con riferimento ai tre momenti chiave della sua carriera, a partire da quello in cui capì che poteva diventare un giocatore professionista. Racconta Skriniar: "Sin da bambino volevo diventare un calciatore e quando ero in campo davo sempre tutto, in ogni contrasto. Il momento in cui ho capito che potevo diventare professionista è stato l'esordio in prima squadra nello Zilina in Slovacchia".