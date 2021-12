UFFICIALE – Inter e Milan scelgono Populous: “Progetto completo entro il 2022”

Le società hanno preso la decisione finale

Nel frattempo sono passati addirittura degli anni: ma finalmente, alla fine del 2021, è finalmente giunta la scelta ufficiale. Inter e Milan hanno comunicato di aver scelto il concept presentato da Populous come prescelto per il nuovo stadio di Milano. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano e AC Milan sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'La Cattedrale', è risultato essere il progetto prescelto dai due Club. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo Stadio di Milano".