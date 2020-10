Sky – L’Inter attende l’esito del tampone di Skriniar. Rientro a Milano nel weekend? La situazione

L’Inter vive una vera e propria emergenza. A livello numerico, sono diversi i giocatori colpiti dal Covid-19 su cui Conte non ha potuto fare affidamento nelle ultime gare. In particolare, per quanto riguarda la difesa, oltre a quella di Bastoni pesa anche l’assenza di Skriniar, fuori ormai da diversi giorni. Il difensore nerazzurro è rimasto in Slovacchia, dove è in isolamento ed oggi si è sottoposto nuovamente al tampone.

Secondo quanto riportato da Sky, il club di Suning attende ovviamente con ansia l’esito del nuovo test. Nel caso in cui questo risultasse ancora positivo, allora scatterà quella procedura particolare che ha visto protagonista anche Cristiano Ronaldo. Al centrale slovacco, infatti, gli verrà concesso il rientro a Milano nel weekend in totale sicurezza, proprio come accaduto al portoghese giorni fa.

