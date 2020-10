Mercato – Inter, è caccia al vice Lukaku. Conte ha le idee chiare per gennaio: tutti i nomi

L’Inter ha ottenuto appena un pareggio contro il Borussia Mönchengladbach. L’esordio nella nuova Champions League dei nerazzurri è stato agrodolce e una delle note positive è sicuramente la grande gara di Romelu Lukaku. Il gigante belga è tra i giocatori più importanti in questo momento per Antonio Conte, e a dimostrarlo sono i numeri.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il tecnico leccese per gennaio farà una richiesta molto chiara: avere un vice-Lukaku in rosa, poiché Pinamonti non è considerata un’alternativa valida. I nomi in ballo sono diversi e sono tutti vecchi obiettivi del club di Suning. Il sogno per l’allenatore nerazzurro si chiama Edin Dzeko, già seguito e quasi raggiunto lo scorso anno, ma la pista difficilmente potrebbe riaprirsi. Più probabile invece l’ipotesi Giroud, che a gennaio sarà a sei mesi dalla scadenza del suo contratto.

