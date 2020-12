Sky – Summit Conte-società terminato: sintonia per la strategia di mercato e non solo

Era in programma da giorni, come confermato da Antonio Conte e Beppe Marotta prima dell’ultima partita dell’anno contro il Verona ed è avvenuto oggi il summit tra il tecnico dell’Inter e la società.

Come riportato da Sky Sport l’incontro è avvenuto prima della seduta d’allenamento pomeridiana della squadra, che ha ripreso il lavoro sul campo in vista della sfida contro il Crotone di domenica. L’inviato da Appiano Gentile Matteo Barzaghi ha spiegato come non siano stati al centro del summit i nomi del mercato, bensì si è delineata una strategia condivisa da tutti. La volontà è quella di continuare questo progetto tutti insieme e portare l’Inter sempre più in alto, anche grazie alla riduzione dei costi operativi come gli ingaggi pesanti dei giocatori in uscita.

