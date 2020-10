SM – Inter, tutti negativi i tamponi dei calciatori rientrati dalle nazionali. Attesa per Bastoni

Buone notizie in casa Inter per quanto riguarda l’ultimo giro di tamponi realizzato ai calciatori rientrati dalle nazionali. Tutti, i test molecolari, infatti, hanno dato per fortuna esito negativo, dopo l’apprensione dei giorni scorsi per via dei sei positivi riscontrati ad Appiano Gentile. Come riferito da Spormediaset, infatti, i calciatori impegnati con le rispettive selezioni, una volta rientrati a Milano, si sono immediatamente sottoposti a tampone, per escludere eventualmente altri casi all’interno dello spogliatoio.

A meno di 24 ore dalla sfida contro il Milan, in casa Inter saranno sicuramente indisponibili almeno cinque calciatori tutt’ora positivi al coronavirus: Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Ashley Young e Radu. Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, invece, si attendono aggiornamenti sul suo stato di salute. Dopo aver rispettato l’isolamento di dieci giorni, infatti, il centrale classe 1999 potrebbe improvvisamente tornare a disposizione qualora l’ultimo tampone desse esito negativo.

