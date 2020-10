Bonaventura: “Derby fantastico, ma stavolta lo vedrò in tv. Anche senza tifosi resta grande partita”

Se il derby di domani sera potrà contare su grandissimi campioni che si daranno battaglia per tutti i 90 minuti, allo stesso tempo non vedrà in campo uno dei protagonisti degli ultimi anni come Giacomo Bonaventura. L’ex centrocampista del Milan, che ha incrociato più volte l’Inter negli ultimi derby vinti spesso e volentieri dalla formazione nerazzurra, è passato infatti la scorsa estate a costo zero alla Fiorentina. L’ex atalantino questa gara l’avrebbe potuta vivere anche da ex interista, visto che prima di passare al Milan era stato molto vicino all’Inter.

Intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Bonaventura – che grazie alla nuova avventura a Firenze ha riconquistato la maglia della Nazionale Italiana – si è espresso così sul derby tra Inter e Milan: “Il derby è fantastico, quelli che ho vissuto io, con lo stadio pieno, non li dimenticherò mai. È un’emozione unica che ti rimane per sempre. Questo lo vedrò in tv, purtroppo non avrà la solita cornice di tifosi, ma sarà una grande partita”.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<