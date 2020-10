Un semplice grazie per salutare chi nell’ultima finestra di calciomercato ha lasciato l’Inter. Da Asamoah a Berni, passando per Candreva e Biraghi: il club nerazzurro ha reso omaggio ai suoi ex giocatori con un messaggio pubblicato sui social, nessuno escluso.

“Grazie per aver fatto parte del nostro gruppo. In bocca al lupo ragazzi”, il messaggio dell’Inter. Ecco i tweet:

