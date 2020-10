Biasin: “Nainggolan può diventare un problema, l’Inter lo avrebbe dato volentieri. Eriksen? Conte lo valorizzerà”

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso dell’Inter, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb ha tirato le somme dopo la chiusura del calciomercato.

Ecco il commento sul mercato nerazzurro: “L’Inter si ritrova con Nainggolan. L’avrebbe ceduto volentieri, è rimasto per problemi che definiremo nessuno voleva smenarci quattrini. Può essere un bene solo se il belga accetterà il ruolo di alternativa ai titolari, viceversa rischia di trasformarsi in un problema. Per il resto la rosa appare completa: per ogni ruolo ci sono titolari e alternative valide. Sì, anche in attacco. Un solo dubbio, Eriksen: trattenerlo per trattarlo come un rincalzo non ha senso, ma siamo (abbastanza) convinti che alla fine il tecnico saprà valorizzarlo”.

